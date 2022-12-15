Инфекционист назвал способы быстрого лечения кашля

Инфекционист Денис Усенко рассказал, как быстро и безболезненно вылечить кашель при простуде.

Специалист подчеркивает, что при простуде не стоит заниматься самолечением. В случае, если возникает ухудшение состояния необходимо срочно обратиться к врачу.

«Простуда — это общее, «народное» название всех сезонных заболеваний верхних дыхательных путей, которое может иметь как вирусную природу, так и бактериальную», - рассказал врач «Вокруг света».

Однако важно знать природу заболевания, потому что это важно для лечения. Организм человек способен бороться с ОРВИ, но необходимо правильно лечить симптомы.

Усенко рассказал, что при кашле с мокротой необходимо пить муколитики. Также они способны помочь при насморке и синусите.

С температурой ниже 38,5 градусов не стоит бороться, с помощью нее организм борется с инфекцией. Однако если температура поднялась выше 39 градусов, то стоит начать прием жаропонижающих. Основой препарата должен быть парацетамол или ибупрофен.