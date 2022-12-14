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1 час назад

Сомнолог призвал не принимать снотворное при нарушении режима сна

Говорит Москваиещё 1

Для решения этого вопроса необходимо обратиться за помощью к специалисту. В эфире радиостанции «Говорит Москва» член Российского общества сомнологов Павел Кудинов пояснил, что зачастую подобные проблемы связаны с психологическими расстройствами.

Врач призвал не принимать снотворное при нарушении режима сна
Фото: unsplashunsplash

«Если человек страдает бессонницей, то грамотный сомнолог назначит снотворное пациенту в последнюю очередь. Это уже назначение лекарства от безысходности, потому что снотворное не лечит причину, по которой возникло нарушение сна. Нужно поискать тревогу, депрессию или какое-то ещё заболевание, которое приводит к бессоннице. Мы лечим основное заболевание, и вместе с этим исчезает бессонница, поэтому назначение снотворных — это не всегда правильно. Самая частая проблема, которая выявляется у пациентов, — это нарушенный режим. Нужно посмотреть на то, во сколько вы ложитесь, во сколько вы встаёте, и регулярно ли вы встаёте по утрам в одно и то же время. Изменения гигиены сна, соблюдение этих правил помогает в 70% случаев решить подавляющее большинство проблем».

Кудинов добавил, что существуют методики и нерецептурные препараты, которые помогут справиться с бессонницей.

«Если вы принимаете мелатонин, считается, что его можно принимать, и он будет работать, когда вы прилетели откуда-то или вам надо сменить режим бодрствования и сна. Погулять — это ритуал отхода ко сну, который тоже помогает в основном при тревожных расстройствах. Есть методики, которые и без лекарственных препаратов помогают справиться с проблемами. Далеко не всегда нужно обращаться к фармакологическим средствам».

Этой осенью в России продажи снотворных выросли на 35%. Количество обращений к врачам по поводу проблем со сном возросло на 21% по сравнению с летним периодом.Кроме того, в полтора раза увеличился спрос на седативные препараты, данные исследования радиостанции «Говорит Москва» предоставили в компании СБЕР ЕАПТЕКА.

ЗОЖ,Павел Кудинов,
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