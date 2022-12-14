Врач призвал не принимать снотворное при нарушении режима сна

«Если человек страдает бессонницей, то грамотный сомнолог назначит снотворное пациенту в последнюю очередь. Это уже назначение лекарства от безысходности, потому что снотворное не лечит причину, по которой возникло нарушение сна. Нужно поискать тревогу, депрессию или какое-то ещё заболевание, которое приводит к бессоннице. Мы лечим основное заболевание, и вместе с этим исчезает бессонница, поэтому назначение снотворных — это не всегда правильно. Самая частая проблема, которая выявляется у пациентов, — это нарушенный режим. Нужно посмотреть на то, во сколько вы ложитесь, во сколько вы встаёте, и регулярно ли вы встаёте по утрам в одно и то же время. Изменения гигиены сна, соблюдение этих правил помогает в 70% случаев решить подавляющее большинство проблем».