Уролог рассказал о влиянии праздников на мужскую потенцию

В праздники или во время отпуска с семьей мужчины часто сталкиваются со снижением либидо, предупредил уролог Майкл Вернер. Врач рассказал о влиянии вечеринок на мужскую потенцию в интервью Digital Journal.

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Вернер рассказал, что проблемы с потенцией испытывают даже молодые мужчины, а в национальном масштабе с ними сталкивались около 30 процентов мужского населения США. Причем эректильная дисфункция часто проявляется в праздничные дни или во время семейного отпуска. Главной причиной этого уролог назвал стресс.

О себе нужно заботить и первым делом сводить стресс к минимуму, отметил Вернер. По его мнению, необязательно соглашаться на все предложения о вечеринках. Можно выйти на улицу подышать свежим воздухом, или отправиться на прогулку, когда надоели семейные развлечения.

«Если вы испытываете дискомфорт, откровенно поговорите об этом с женой», — советует врач.

Уролог напомнил, что практически все праздники связаны с большими ожиданиями, которые часто не совпадают с реальностью, что также может спровоцировать нервное расстройство. Для сохранения здоровья, в том числе психического и сексуального, Вернер порекомендовал придерживаться магического трио: высыпаться, правильно питаться и заниматься спортом.