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49 минут назад

Развеян миф о нормальном артериальном давлении

Lenta.ru

Показатели нормы артериального давления 120 на 80 являются весьма условными, и к вопросу снижения незначительного превышения данных значений стоит подходить с осторожностью, предупредил доктор медицинских наук, кардиолог, врач высшей категории Айдар Шарафеев. В ходе беседы с «Известиями» он развеял популярный миф о том, какое давление считать нормальным.

Развеян миф о нормальном артериальном давлении
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Шарафеев сообщил, параметры артериального давления могут отклоняться от эталонных значений в зависимости от возраста человека. С годами сосуды постепенно теряют эластичность из-за отложения на их стенках холестериновых бляшек. Поэтому повышение давления до 130-135 миллиметров ртутного столба и даже выше является естественным процессом.

«Существуют люди, которым комфортно артериальное давление 140, 150, 160, 180 миллиметров, и им нельзя его снижать. Такая категория людей имеет выраженные атеросклеротические сужения сосудов», — рассказал кардиолог.

Он пояснил, что это решение обусловлено необходимостью обеспечить полноценное кровоснабжение головного мозга, и попытки снизить показатели могут спровоцировать головокружение и даже ишемический инсульт.

Не менее опасно снижать повышенное давление до 120 на 80 миллиметров ртутного столба при выявленном у пациента значимом атеросклерозе артерий нижних конечностей. По словам Шарафеева, при наличии такой патологии низкое давление может спровоцировать риск нарушения кровоснабжения ног и развития некроза.

ЗОЖ,Айдар Шарафеев,
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