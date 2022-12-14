Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
45 минут назад

Врач дал советы по самодиагностике

RT на русскомиещё 1

Главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов рассказал, что самодиагностика может предотвратить серьёзные заболевания.

Врач дал советы по самодиагностике
Фото: unsplashunsplash

Об этом он рассказал URA.RU.

Медик отметил, что, глядя на себя в зеркало, можно распознать диабет, жировую проблему печени, воспалительные заболевания кишечника, нехватку витаминов, высокий холестерин и риск возникновения сердечно-сосудистых недугов.

Так, по словам Тарасова, предпосылкой нехватки витаминов А, В2 и железа являются трещины в уголках рта. Они же означают нехватку в рационе белковой пиши и овощей. А ломкость волос и ногтей может означать дисфункцию щитовидной железы и дефицит железа.

ЗОЖ,Дмитрий Тарасов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители