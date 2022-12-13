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27 минут назад

Ученые развеяли миф об опасности повторного кипячения воды

Родной город

При кипячении воды примеси, растворенные в ней, с паром не уходят, поэтому их концентрация увеличивается. В связи с этим, бытует мнение, что если пить воду, которую кипятили несколько раз, то можно навредить здоровью.

Ученые развеяли миф об опасности повторного кипячения воды
Фото: Родной городРодной город

По словам ученых, в процессе кипячения воды работает принцип испарения и концентрации. Действительно, содержание вредных веществ в воде из-под крана, в том числе нитратов, фторидов, мышьяка и других, при каждом повторном кипячении.

Однако их настолько мало, что они совершенно не представляют опасности для здоровья, сообщает IXBT Live. Как отмечают исследователи, отравиться мышьяком можно, если в организм попадет 0,6 мг этого вещества на 1 кг массы тела в день.

Это значит, что 75-килограммовый человек должен вскипятить около 10 тыс. литров воды и довести ее до объема кофейной чашки. Из этого следует, что опасности для здоровья от повторного кипячения воды нет. А вот избавиться от вредных бактерий этот процесс поможет, подчеркнули эксперты.

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