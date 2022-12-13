Инфекционист объяснил, почему вакцинация от гриппа полезна

Каждый год в стране сталкиваются две команды: антиваксеры и сторонники прививок. Одни за вакцинацию, а другие вообще категорически против по различным причинам. Обычно главная цель прививок — защитить людей от массового и неконтролируемого распространения инфекции.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Важно понимать, что, вакцинируя население, врачи спасают жизни тем, кто рискует умереть от осложнений, предупредил кандидат медицинских наук Иван Коновалов.

По словам эксперта, профессионалы и учёные единогласны: вакцинация позволяет снизить заболеваемость и количество осложнений.

«Год от года точность, конечно, разнится, но в этом [2022] году штаммы, циркулирующие на территории России, — H1N1/09 и вариант гриппа В — полностью соответствуют прогнозу и штаммовому составу вакцин, применяемых на территории страны. Так что прививаться можно и нужно», — заверил он.

Особенно этот совет актуален сейчас, когда россиян атакует не столько коронавирус, сколько грипп . Причём известный с 2009 года свиной грипп в этом сезоне распространяется семимильными шагами.