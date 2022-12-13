Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
0° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
45 минут назад

Врач назвала основные секреты долголетия

Москва24

Регулярная физическая активность, ежегодные обследования, бережное отношение к зрению и минимальное количество быстрых углеводов помогут увеличить продолжительность и качество жизни. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

Врач назвала основные секреты долголетия
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Эксперт рекомендует давать себе умеренные кардионагрузки.

"В основном это ходьба, бег. Также нужно почаще дышать свежим воздухом, а не только передвигаться на машинах", – отметила Маршинцева.

Для более долгой жизни эксперт советует не злоупотреблять быстрыми углеводами: они повышают сахар в крови, что может привести к диабету. Если заболевание уже развилось, следует постоянно следить за уровнем глюкозы, отметила специалист.

По словам Маршинцевой, также не стоит перед сном давать нагрузку на глаза.

Кроме того, после 40 лет желательно раз в год проходить чекап организма.

"Нужно сдавать основные анализы. Если что-то начало немного барахлить, надо с этим разобраться", – заключила эксперт.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители