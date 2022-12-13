Врач назвала основные секреты долголетия

Регулярная физическая активность, ежегодные обследования, бережное отношение к зрению и минимальное количество быстрых углеводов помогут увеличить продолжительность и качество жизни. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

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Эксперт рекомендует давать себе умеренные кардионагрузки.

"В основном это ходьба, бег. Также нужно почаще дышать свежим воздухом, а не только передвигаться на машинах", – отметила Маршинцева.

Для более долгой жизни эксперт советует не злоупотреблять быстрыми углеводами: они повышают сахар в крови, что может привести к диабету. Если заболевание уже развилось, следует постоянно следить за уровнем глюкозы, отметила специалист.

По словам Маршинцевой, также не стоит перед сном давать нагрузку на глаза.

Кроме того, после 40 лет желательно раз в год проходить чекап организма.