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2 часа назад

5 реальных способов укрепить иммунитет

Super.ru

Сезон простуд в разгаре, а болеть в преддверии новогодних праздников и каникул не хочется никому. Как укрепить иммунитет в период активного распространения гриппа и ОРВИ, Super рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор превентивной и антивозрастной медицины Наталья Зубарева.

5 реальных способов укрепить иммунитет
Фото: Super.ruSuper.ru

Не принимайте антибиотики, витамины и БАДы без назначения

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Зачастую иммунитет убивает неграмотное применение антибиотиков, дефицит витаминов и микроэлементов, наличие очагов хронических инфекций. Кстати, БАДы и витамины способны навредить: переизбыток веществ может быть так же опасен, как и недостаток. Это касается важных для работы иммунной системы витамина D и Омега-3, которые организм получает только извне, поэтому здесь особенно важно учесть рекомендации врача по дозировке. Так что регулярно проходите профосмотр, сдавайте анализы и не занимайтесь самолечением.

Нормализуйте режим дня

Главные враги иммунитета — это недосып, нарушение циркадных ритмов, неправильное питание, никотин и алкоголь. Крепкий здоровый организм намного увереннее противостоит любым инфекциям. Высыпайтесь и наладьте режим дня: сон — не позднее 23 часов, подъем — в 7 утра.

Ешьте продукты, которые содержат витамины

Иммунитет «живет» в кишечнике, поэтому кормите его правильно. Среди самых «кишечных» продуктов: квашеная капуста, помидоры, огурцы, кимчи, кефир, сыворотка и домашний йогурт без красителей, кокосовый йогурт и кокосовое масло. В рационе должно быть много клетчатки, а также белки и правильные жиры, то есть овощи и фрукты, мясо, птица, рыба и морепродукты, злаки и орехи. А вот сахар иммунную систему угнетает: высокий уровень глюкозы мешает работе нейтрофилов, которые убивают «пришельцев».

Больше времени проводите на солнце и свежем воздухе

По мере возможности старайтесь выбираться на прогулки чаще. Ходите пешком (хотя бы 4000-5000 шагов ежедневно). Регулярно проветривайте помещение, пользуйтесь увлажнителями и очистителями воздуха.

Минимизируйте источники стресса

Стресс является мощным спусковым фактором развития многих заболеваний. Зачастую мы сами можем устранить его источник, обратив внимание на триггеры. Там, где сделать этого нельзя, поддерживайте свой организм с помощью психотерапии и методов релаксации. Подойдет то, что помогает вам расслабиться хотя бы на время: от прогулок и медитаций до спорта и хобби. Также помогает ароматерапия, она успокаивает и поднимает настроение. Эфирные масла лаванды, бергамота, цитрусовых, пачули, ванили прекрасно помогут снизить уровень стресса, а аромат пихты не только продезинфицирует воздух, но и создаст новогоднее настроение.

ЗОЖ,Наталья Зубарева,
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