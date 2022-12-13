5 реальных способов укрепить иммунитет

Сезон простуд в разгаре, а болеть в преддверии новогодних праздников и каникул не хочется никому. Как укрепить иммунитет в период активного распространения гриппа и ОРВИ, Super рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор превентивной и антивозрастной медицины Наталья Зубарева.

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Не принимайте антибиотики, витамины и БАДы без назначения

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Зачастую иммунитет убивает неграмотное применение антибиотиков, дефицит витаминов и микроэлементов, наличие очагов хронических инфекций. Кстати, БАДы и витамины способны навредить: переизбыток веществ может быть так же опасен, как и недостаток. Это касается важных для работы иммунной системы витамина D и Омега-3, которые организм получает только извне, поэтому здесь особенно важно учесть рекомендации врача по дозировке. Так что регулярно проходите профосмотр, сдавайте анализы и не занимайтесь самолечением.

Нормализуйте режим дня

Главные враги иммунитета — это недосып, нарушение циркадных ритмов, неправильное питание, никотин и алкоголь. Крепкий здоровый организм намного увереннее противостоит любым инфекциям. Высыпайтесь и наладьте режим дня: сон — не позднее 23 часов, подъем — в 7 утра.

Ешьте продукты, которые содержат витамины

Иммунитет «живет» в кишечнике, поэтому кормите его правильно. Среди самых «кишечных» продуктов: квашеная капуста, помидоры, огурцы, кимчи, кефир, сыворотка и домашний йогурт без красителей, кокосовый йогурт и кокосовое масло. В рационе должно быть много клетчатки, а также белки и правильные жиры, то есть овощи и фрукты, мясо, птица, рыба и морепродукты, злаки и орехи. А вот сахар иммунную систему угнетает: высокий уровень глюкозы мешает работе нейтрофилов, которые убивают «пришельцев».

Больше времени проводите на солнце и свежем воздухе

По мере возможности старайтесь выбираться на прогулки чаще. Ходите пешком (хотя бы 4000-5000 шагов ежедневно). Регулярно проветривайте помещение, пользуйтесь увлажнителями и очистителями воздуха.

Минимизируйте источники стресса