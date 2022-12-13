Как не промочить ноги в слякоть

Заведующая отделения восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Светлана Малиновская рассказала о хитром способе, который поможет сохранить ноги сухими в условиях слякоти.

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Эксперт рекомендует вместе с обувью рекомендуется надеть на ногу пакет.

По словам врача, особенно этот лайфхак актуален для маленьких детей,

— Перед тем, как обуваться, поместите ноги ребенка в пакеты. А как только зайдете в помещение, сразу их снимайте, иначе ноги будут сильно потеть, — посоветовала доктор в комментарии Общественной службе новостей.

Если ноги все же промокли в зимней обуви, то стоит их попарить в горячей воде, а также выпить чай с малиной или с медом.

Снежная слякоть, покрывшая дороги Северной столицы, постепенно становится одной из наиболее частых причин ДТП, из-за которых Петербург стоит в пробках. Особенно это касается утреннего и вечернего времени, когда граждане едут на работу или домой, передает издание «Невские новости».