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3 часа назад

Как не промочить ноги в слякоть

Вечерняя Москва

Заведующая отделения восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Светлана Малиновская рассказала о хитром способе, который поможет сохранить ноги сухими в условиях слякоти.

Как не промочить ноги в слякоть
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт рекомендует вместе с обувью рекомендуется надеть на ногу пакет.

По словам врача, особенно этот лайфхак актуален для маленьких детей,

— Перед тем, как обуваться, поместите ноги ребенка в пакеты. А как только зайдете в помещение, сразу их снимайте, иначе ноги будут сильно потеть, — посоветовала доктор в комментарии Общественной службе новостей.

Если ноги все же промокли в зимней обуви, то стоит их попарить в горячей воде, а также выпить чай с малиной или с медом.

Снежная слякоть, покрывшая дороги Северной столицы, постепенно становится одной из наиболее частых причин ДТП, из-за которых Петербург стоит в пробках. Особенно это касается утреннего и вечернего времени, когда граждане едут на работу или домой, передает издание «Невские новости».

Промокшая обувь в холодный сезон способна спровоцировать у человека возникновение простудных заболеваний, а в некоторых случаях — и обморожений. Кроме того, мокрая обувь может стать причиной грибковых заболеваний. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

ЗОЖ,Светлана Малиновская,
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