Названы "помощники" поджелудочной железы

Поджелудочная железа — важный для пищеварительного процесса орган, который принимает участие в регуляции углеводного, жирового и белкового обмена. Чтобы не навредить ей и облегчить эти процессы, нужно питаться подходящим образом. Особенно это важно, если со здоровьем уже не всё в порядке. О самых полезных продуктах для поджелудочной железы рассказала гематолог Людмила Васильева.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Для поджелудочной прежде всего важна умеренность. Любые излишки, будь то слишком жирная, солёная, сладкая или острая пища, на пользу ей не пойдут. Следовательно, продукты нужно выбирать «спокойные».

Например, куриное филе. Оптимальным специалист считает его приготовление на пару, но и варёное мясо тоже подойдёт для поджелудочной. К другим её фаворитам Васильева отнесла нежирное молоко, натуральные йогурты, а также овощи, среди которых выделяют фасоль и чечевицу, фрукты, ягоды и любые крупы.

А вот спиртное поджелудочной вредит в любых количествах, так что «по чуть-чуть» не сработает. Если с этим органом проблемы, то лучше даже на празднике выпить компота.