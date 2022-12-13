В Роспотребнадзоре рассказали о правилах профилактики гриппа

Гигиена рук — это важная мера профилактики распространения гриппа, мытье с мылом позволяет уничтожить микробы. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.
Вирус гриппа легко передается и вызывает респираторные заболевания разной тяжести, что зависит от ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста. Наиболее предрасположены к заболеванию пожилые люди, маленькие дети, беременные, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями.
Для профилактики заболевания в Роспотребнадзоре в первую очередь рекомендуют часто мыть руки с мылом и дезинфицировать поверхности с использованием бытовых моющих средств. В федеральной службе назвали гигиену рук важной мерой профилактики распространения гриппа.
«Мытье с мылом удаляет и уничтожает микробы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками», — говорится в сообщении.
Помимо этого, нужно соблюдать социальную дистанцию и этикет. Например, следует избегать поездок в общественном транспорте и многолюдных мест, прикрывать рот и нос платком при кашле и чихании, а также не трогать лицо, поскольку вирус гриппа распространяется этими путями. Можно надевать маску или использовать другие средства защиты.
Повышает сопротивляемость организма к инфекции и здоровый образ жизни, добавили в Роспотребнадзоре. Человеку нужны полноценный сон, богатые белками, витаминами и минеральными веществами продукты, а также физическая активность.
Если кто-то в доме все-таки заболел гриппом, необходимо выделить ему отдельную комнату. Если такой возможности нет, нужно находиться на расстоянии не менее метра от больного. Нельзя забывать о проветривании помещения, дезинфекции и соблюдении мер безопасности при общении с заболевшим. Эксперты Роспотребнадзора рекомендовали не заниматься самолечением и обратиться к врачу, следовать его предписаниям, соблюдать постельный режим и пить как можно больше жидкости.
В Федеральной службе также напомнили, как нужно носить маску. Она должна плотно прилегать к лицу, закрывая рот и нос, нельзя повторно использовать одноразовую маску: если она отсырела, следует ее выбросить. При случайном прикосновении к маске стоит сразу вымыть руки с мылом или обработать их спиртовым средством.