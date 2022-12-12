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3 часа назад

Геронтолог объяснил, что делать для продления жизни

РИА "ФедералПресс"

Продолжительность и качество жизни зависит от нескольких важных факторов. Геронтолог Михаил Абрамов рассказал, какие привычки следует завести, чтобы жить дольше.

Геронтолог объяснил, что делать для продления жизни
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Как сообщает Михаил Абрамов, человек может жить дольше, не отступая от пяти важных правил. По словам эксперта, важно чтобы питание было сбалансированным, сон полноценным, также необходимо больше двигаться, отказаться от всех вредных привычек и поддерживать здоровый вес.

Геронтолог отмечает, что проблемы со сном несут серьезный вред здоровью. Это может стать причиной ишемической болезни сердца, вызвать сахарный диабет и ожирение. Спать важно не менее 8 часов.

Физическим нагрузкам следует уделять минимум 30 минут в день. Также важно следить за своим весом и поддерживать его в норме.

«Если у вас индекс массы тела превышает допустимую норму, то это плохой сигнал. Значит, пора заняться своим рационом и включить в свои планы поход в спортивный зал», – отметил эксперт.

Курение и алкоголь провоцируют онкологические заболевания. Врач отметил, что взрослому человеку допустимо выпивать не более одного бокала вина в сутки.

Исследования ученых подтверждают, что, придерживаясь этих простых правил, можно продлить свою жизнь на 5-10 лет, передает «Вечерняя Москва».

ЗОЖ,Михаил Абрамов,
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