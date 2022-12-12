Геронтолог назвал пять важных привычек, которые продлевают жизнь

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что показатель ожидаемой продолжительности жизни с конца 2021 года вырос в России на 1,8 года. Кроме того, ожидается, что он продолжит увеличиваться. «Вечерняя Москва» узнала у врача-геронтолога Михаила Абрамова, какие привычки продлевают жизнь.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Как отметил специалист, мировой рынок тратит на борьбу со старением по меньшей мере 110 миллиардов долларов в год, а в ближайшее десятилетие эта цифра вырастет до 610 миллиардов. В эту сумму входят всевозможные лабораторные исследования и масштабные эксперименты. Однако британскими учеными давно доказано, что продолжительность жизни зависит не только от косметологии или препаратов.

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Сбалансированное питание;

Регулярные физические нагрузки;

Отказ от пагубных привычек;

Поддержание здорового веса;

Полноценный сон. Во многом она зависит от пяти важных факторов, соблюдая которые, человек может прожить дольше. К ним, по словам Абрамова, относятся:

— Это именно те столпы, на которых зиждется жизнь, — подчеркнул геронтолог.

Например, регулярный плохой сон может вызывать такие проблемы со здоровьем, как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и ожирение, предупредил врач. А вот полноценный восьмичасовой сон является одним из гарантов долголетия.

Кроме того, по мнению Абрамова, важно не забывать про физические нагрузки. Им следует уделять не менее 30 минут в день.

— Следите за своим весом. Если у вас индекс массы тела превышает допустимую норму, то это плохой сигнал. Значит, пора заняться своим рационом и включить в свои планы поход в спортивный зал. Употребляйте только свежие продукты, не ешьте жареные блюда, лучше употреблять отварные продукты или те, которые приготовлены на пару, — посоветовал геронтолог.

Алкоголь и курение — привычки, которые вызывают зависимости и онкологические процессы в организме, напомнил врач. Для взрослого человека допустимо употребление одного бокал вина или пива в сутки на одну порцию приема пищи.