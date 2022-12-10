Как снизить риск рака

Рак относится к основным причинам смертей в России. Издание Eat this, not that! рассказало, как снизить риск этого заболевания для себя.

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Один из экспертов объяснил, что мы заболеваем раком из-за множества факторов: генетики, окружающей среды, диеты, физического состояния, некоторых моделей поведения, травм и наличия некоторых других заболеваний.