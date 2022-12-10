Ученые нашли положительный побочный эффект ушивания желудка

По данным JAMA Network Open, пациенты, которые подверглись данной операции, неожиданно перестали страдать от недержания мочи.

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Согласно статистике, из 1227 мужчин и женщин с шунтированием желудка 52% пациентов женского пола испытывали симптомы недержания мочи раз в неделю. Однако уже через три года неприятные проявления испытывали только 20%, а через семь лет - 30%.

У пациентов мужчин недержание до резекции желудка наблюдалось у 25%, а после трех лет лишь у 10%. Через семь лет о проблеме вспоминали 15%.

На закрепление положительного эффекта возраст оперируемого и срок прошедший никакого влияния не оказали, уточнили в издании.