Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
26 минут назад

Ученые из Университета Питтсбурга нашли положительный побочный эффект ушивания желудка

runews24.ruиещё 1

По данным JAMA Network Open, пациенты, которые подверглись данной операции, неожиданно перестали страдать от недержания мочи.

Ученые нашли положительный побочный эффект ушивания желудка
Фото: runews24.rurunews24.ru

Согласно статистике, из 1227 мужчин и женщин с шунтированием желудка 52% пациентов женского пола испытывали симптомы недержания мочи раз в неделю. Однако уже через три года неприятные проявления испытывали только 20%, а через семь лет - 30%.

У пациентов мужчин недержание до резекции желудка наблюдалось у 25%, а после трех лет лишь у 10%. Через семь лет о проблеме вспоминали 15%.

На закрепление положительного эффекта возраст оперируемого и срок прошедший никакого влияния не оказали, уточнили в издании.

Исследователи выразили надежду, что такой позитивный побочный эффект сподвигнет многих больных ожирением пойти на ушивание желудка.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители