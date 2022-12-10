Как снизить уровень сахара в крови

Многие не понаслышке знают, как важно контролировать уровень сахара. Высокий показатель может быть связан не только с диабетом, но и оказаться симптомом болезней почек, нервной системы и сердца.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Если у вас уже есть первые звоночки, пора взяться за своё здоровье — правильно питаться и отказываться от вредных привычек. Это минимум. Сейчас расскажем ещё больше советов, как снизить сахар.

По словам диетолога Томи Смитсона, самый важный и самый банальный совет — правильное питание: побольше клетчатки, полезных жиров и белка. Никаких газировок и лимонадов. Вкусно? Да, но пользы-то никакой — сплошной сахар и химия.

Кстати, покупные соки — из той же оперы. Старайтесь, чтобы в день у вас выходило не больше шести чайных ложек сахара в день. Ну, максимум девять.

Чтобы снизить сахар, лучше выбирать источники углеводов с низким гликемическим индексом. Он показывает скорость попадания глюкозы в кровь и повышение уровня инсулина после еды. Из-за этого белый хлеб, картошка, выпечка и шоколадные батончики — не лучший выбор.

Интересно, что на уровень сахара влияет даже последовательность приёма пищи. Тут врачи советуют начинать с овощей и белковых продуктов, а заканчивать углеводами. А ещё стоит полюбить корицу — это одна из лучших приправ для тех, кто хочет снизить уровень сахара.

Нельзя забывать и о спорте — без него никуда. Он и с лишними килограммами поможет распрощаться, и сахар снизить. Подойдут и тренировки, и обычные прогулки пешком. Спорт, кстати, поможет и уровень стресса уменьшить — а ведь из-за нервов сахар тоже подскакивает.

Ещё одна полезная привычка — здоровый сон. Не пренебрегайте возможностью выспаться — дела подождут. Часто дефицит сна и прерывистый сон связаны с повышенным уровнем сахара в крови.

А вот от курения и алкоголя нужно отказаться. Они и здоровому человеку ничего хорошего не принесут, а если проблемы уже налицо — точно надо бросать.