Нутрициолог рассказала о важности здоровой микрофлоры кишечника для защиты от свиного гриппа

«Питание является основным фактором, влияющим на иммунитет, так как порядка 80% иммунной системы организма "базируется" в кишечнике. Защита организма ослабевает, когда почти два килограмма нашей условно полезной и условно патогенной флоры находятся в дисбалансе. Таким образом полноценный рацион на постоянной основе может быть профилактикой вирусных заболеваний, включая и свиной грипп. Для работы иммунитета нужны ферменты и пептидные гормоны. Для их формирования требуются аминокислоты, например, из костного бульона — так они проще всего усваиваются. Ещё наша полезная кишечная флора, любит овощи, зелень, ферментированные продукты — несладкая кисломолочка, квашеная капуста», — порекомендовала нутрициолог.