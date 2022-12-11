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3 часа назад

Нутрициолог рассказала о важности здоровой микрофлоры кишечника для защиты от свиного гриппа

Ferra.ruиещё 3

Сертифицированный нутрициолог Любовь Сотникова рассказала о важности здоровой микрофлоры кишечника для защиты от гриппа и других вирусов.

Нутрициолог рассказала о важности здоровой микрофлоры кишечника для защиты от свиного гриппа
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалист отметила, что для поддержания нормального состояния микробиома необходимо правильно питаться. Для регулярного обеспечения кишечника необходимыми ферментами и пептидными гормонами, нужно употреблять костный бульон.

Для поддержания общего баланса микрофлоры кишечника следует есть овощи, зелень, квашеную капусту и кисломолочные продукты без добавления сахара .

При этом «налегание» на сладкое и мучное приведёт к ослаблению микрофлоры кишечника и иммунитета. А это, в свою очередь, станет возможностью для вирусов проникать в организм.

«Питание является основным фактором, влияющим на иммунитет, так как порядка 80% иммунной системы организма "базируется" в кишечнике. Защита организма ослабевает, когда почти два килограмма нашей условно полезной и условно патогенной флоры находятся в дисбалансе. Таким образом полноценный рацион на постоянной основе может быть профилактикой вирусных заболеваний, включая и свиной грипп. Для работы иммунитета нужны ферменты и пептидные гормоны. Для их формирования требуются аминокислоты, например, из костного бульона — так они проще всего усваиваются. Ещё наша полезная кишечная флора, любит овощи, зелень, ферментированные продукты — несладкая кисломолочка, квашеная капуста», — порекомендовала нутрициолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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