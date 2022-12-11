Нутрициолог перечислила самые важные продукты в зимнем рационе

Самые важные продукты в зимнем рационе перечислила «Известиям» нутрициолог и внешний консультант сервиса «Пакет» от Х5 Елена Свиридова. В первую очередь это рыба — один из главных источников жирных кислот омега-3, которые отвечают за укрепление иммунитета.

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«А также омега-3 выводит из депрессивных состояний. Можете выбрать любую рыбу на ваш вкус из следующего списка: лосось, семга, кета, скумбрия. Если рыба надоела, а омега-3 восполнить хочется, можете попробовать съесть грецкие орехи, льняные семечки, фасоль и чиа», — уточнила нутрициолог.

Кроме того, следует добавить в рацион морковь, свеклу и картофель, в которых содержится достаточное количество витамина А. Их богатый углеводами состав даст много энергии, отметила эксперт.

Свиридова добавила, что необходимо добавить в питание и цитрусовые — мандарины и апельсины являются хорошим источником клетчатки и флавоноидов.

В заключение специалист отметила, что в зимний период следует пить больше воды и есть супы, лучше всего на основе куриного или мясного бульона, а также уху.