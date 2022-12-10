Эксперт предупредила об опасности при походе в баню и сауну

Застолья с алкогольными напитками во время похода в баню или сауну опасны для сердца и сосудов. Об этом в беседе с RT предупредила кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

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По ее словам, спиртные напитки в бане и сауне категорически запрещены. Они, как и тепловое воздействие, расширяют сосуды, повышают давление и учащают сердцебиение. В таком случае происходит двойная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, пояснила врач.

При тепловом воздействии кровоток сосредоточивается в поверхностных слоях тела. В совокупности с воздействием алкоголя это может привести к обеднению кровоснабжения головного мозга, сердца, что увеличивает риск ишемии, обморочных состояний, ортостатической гипотензии, предупредила специалист.