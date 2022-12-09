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1 час назад

Создан принципиально новый способ лечения храпа

Ferra.ru

Группа учёных изобрела новое средств от храпа. Оно, в отличие от предшественников, представляет из себя назальный спрей.

Создан принципиально новый способ лечения храпа
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Стоит отметить, что синдром обструктивного апноэ сна является достаточно распространенной патологией. Она характеризуется резким уменьшением или полной остановкой дыхания из-за временного спадения мягких тканей верхних дыхательных путей.

Одним из самых известных симптом недуга является храп. Люди, страдающие от него, чаще всего сталкиваются грубой фрагментацией сна и дневной сонливостью.

Новый препарат увеличивает активность мышц, которые отвечают за работу глотки. По итогу те испытуемые, кто использовал его перед сном, смогли держать дыхательные пути открытыми в течение всей ночи.

На данный момент специалисты озабочены получением разрешений на проведение клинических испытаний лекарства. После этого можно будет говорить о его массовом применении.

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