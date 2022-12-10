Не мандаринами едиными. Каких витаминов человеку не хватает зимой и как это исправить

Зима — тяжёлое время для организма. Короткий световой день и изнуряющие холода снижают активность и усиливают нагрузку на иммунитет, который и так страдает от нападок ОРВИ и гриппа. Да ещё и свежие фрукты с овощами дорожают, что делает их редким гостем на столах. А в результате возникает нехватка витаминов, которая ничего хорошего не несёт. Иммунолог Ирина Ярцева рассказала «Вечерней Москве», с какими витаминами зимой напряжёнка и как восполнить их недостаток.

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По словам эксперта, из-за уменьшения количества солнечного света зимой особенно ощутим дефицит витамина D. Она влияет на утомляемость и качество восстановления организма. А сильнее подвержены дефициту витамина D пожилые люди и маленькие дети. Первые и без того редко выходят на улицу, а вторые потребляют витамина в разы больше — ведь он нужен для роста костей.

Также зимой сильно не хватает йода (хотя, в принципе, с ним у россиян проблемы круглый год — из-за климата и географических особенностей), а он нужен для обмена веществ, производства энергии из пищи и усвоения других витаминов.

Наконец, в холодное время года организм испытывает дефицит железа. Без него вам грозит недосып, стресс и вялость.

К счастью, с нехваткой витаминов бороться довольно просто. Нужно только включить в рацион цельнозерновые (булгур, киноа, бобовые), фрукты и овощи (не менее 400 граммов в день каждых). Витамин D, в частности, можно найти в икре, рыбе и сырах. А железо — в красном мясе и морепродуктах, а ещё в бобовых, чёрной смородине и тёмном шоколаде.