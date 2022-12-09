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3 часа назад

Как победить тревогу без лекарств: ответ врача

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Россияне часто испытывают чувство тревоги, особенно в связи с событиями последних лет. Клинический психолог центра ментального здоровья «Эмпатия» в Москве Петр Мушинский рассказал, что поможет справиться с этим чувством без лекарств.

Как победить тревогу без лекарств: ответ врача
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Причины тревоги

Это тягостное чувство беспокойства следует сначала обнаружить и понять его очаг. При тревоге человек может испытывать возбудимость, повышенное давление, сильное сердцебиение, нарушение сна. Все это изматывает человека физически и эмоционально.

«Разобраться в том, когда возникает гнетущее чувство, поможет ведение дневника. Указывайте в нем, какие события спровоцировали у вас сильное беспокойство», – поделился психолог.

Психолог отметил, что также полезно практиковать осознанность. Это позволит снизить неопределенность, которая запускает механизм тревоги.

«Представьте самое плохое, что случится с вами, если произойдет ситуация, вызывающая беспокойство. Спросите себя, можете ли вы повлиять на эти события, какова вероятность наступления негативных последствий?» – рекомендовал специалист.

Мушинский отметил, что следует разобрать тревожную ситуацию и подготовиться к разным вариантам ее развития. Также будет полезно освоить дыхательные техники релаксации.

Еще парочка инструментов

Позитивное мышление считается эффективным способом в борьбе с тревогой. Стоит искоренять негативные мысли и переходить на позитивные формулировки.

«Вместо «я неудачник, потому что совершил ошибку» – «теперь я знаю, как поступить в следующий раз», – посоветовал психолог.

Стоит помнить не только о своих мыслях, но и о теле. Остановить беспокойство помогают физические упражнения: приседания, бег, неспешная прогулка.

«Наладьте режим дня, выделяйте достаточно времени на сон, питайтесь правильно. А еще дарите себе простые радости», – подчеркнул Мушинский.

Он добавил, что тревога может быть еще и патологической. В этом случае следует обратиться к специалистам по ментальному здоровью, передает РИАМО.

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