10 причин, почему важно тренировать мозг

Психолог Анастасия Назарова, рассказала, как регулярная тренировка мозга помогает увеличить наш жизненный резерв и наделяет нас суперсилой.

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Назарова Анастасия, тренер по работе с мозгом. Фото предоставлено экспертом.

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Жизненный опыт человека формирует встреча с объективной реальностью.

До 3 лет дети познают окружающий мир через органы чувств – пробуют на вкус, нюхают, рассматривают, касаются кончиками пальцев.

К 7 годам формируется логическое и абстрактное мышление. Ребёнок начинает осознавать и оперировать нематериальными понятиями, такими, как время, мораль, искусство.

Существует миф, что все процессы развития происходят в детстве, а взрослея, мы получаем сформированный мозг, которому больше некуда развиваться.

Отчасти это миф опирается на устаревшие научные данные: до 90-х годов XX века учёные считали, что количество мозговых клеток ограничено, с возрастом они отмирают и уже не восстанавливаются.

Но в 1998 году шведскими учёными было подтверждено такое удивительное свойство мозга, как нейропластичность – способность создавать новые нейронные связи.

После этого проводилась масса исследований, и все они подтвердили, что мозг человека развивается на протяжении жизни.

Но развивается не просто так, а в результате мыслительных процессов, обработки информации, поступающей извне.

освоения нового навыка;

чтения книг;

просмотра фильмов;

созерцания предметов искусства. Например:

Не случайно люди, всю жизнь занимающиеся умственным трудом, сохраняют живой ум до глубокой старости. И наоборот, у тех, кто не тренирует мозг, когнитивные способности с возрастом снижаются.

Мозг, как и тело, должен работать, чтобы жить. Стимулируя его работу, мы не только увеличиваем свой жизненный резерв, но и получаем вполне конкретные «суперсилы».

Вот какие именно.

№ 1. Тренируя мозг, вы учитесь учиться

Тренировки памяти заключаются в освоении техник, которые в принципе основаны на механизмах работы нашей памяти. Это мнемотехники, методы визуализации и прочее.

Механизмы запоминания, которым мы учимся, позволяют правильно усваивать информацию и записывать её в долгосрочную память, чтобы вспомнить именно в нужный момент.

Тренировки мозга включают в себя дисциплины, которые сами по себе являются обучением ؅— например, изучение иностранных языков. Причём знать несколько языков на среднем уровне — лучше, чем один язык очень хорошо, потому что, осваивая новый язык, осваиваешь целую новую вселенную со своими правилами и вокабуляром.

Много мифов ходит о скорочтении: мол, скорочтецы читают чисто на скорость, и у них плохая усвояемость материала, но это неправда.

Занятия скорочтением направлены на то, чтобы усваивать и запоминать прочитанную информацию наряду с увеличением скорости. Плюс это открывает новые возможности обучения, так как вы успеваете прочитать намного больше книг за то же время.

Ментальная арифметика невероятно развивает мозг, а учиться ей можно как взрослым, так и детям. Попробуйте, это очень круто разгоняет вас.

№ 2. Формируется когнитивный резерв

Когнитивный резерв — способность мозга справляться с последствиями его возможных повреждений в результате заболевания либо возраста. Этот процесс легко объясняется с точки зрения биологии.

Когда мы тренируем мозг, образуется много новых нейронных связей — формируется запас нейронов. Однако они могут быть уничтожены до прохождения порога, после которого начинаются неврологические повреждения.

Здесь так же, как с мышцами: если мозг долго не тренировать, он теряет свою функциональность. Он либо развивается, либо деградирует — третьего варианта нет, так что отсидеться не получится.

№3. Увеличивается нейропластичность мозга

Нейропластичность – это свойство мозга, благодаря которому нейроны и нейронные сети могут изменяться под воздействием нового опыта, в том числе восстанавливаться и формировать новые связи, утраченные в результате повреждений.

Нейропластичность тренируется благодаря разнообразным тренировкам — полезно даже слушать новую музыку или пробовать новые блюда, чтобы питать мозг новыми эмоциями.

№4. Расширяется спектр возможностей познания мира

Хорошо известен факт, что люди делятся на 4 типа по доминирующему способу восприятия информации:

Визуалы – это те, кому проще воспринимать информацию глазами. Они предпочитают читать, смотреть на схемы, рассматривать иллюстрации.

Аудиалам проще даётся аудиоформат, они скорее будет слушать аудиокниги или смотреть видео.

Кинестеты познают мир через ощущения, любят потрогать, попробовать, понюхать. Они хорошо воспринимают практическую информацию и очень любят находиться в движении.

Дигиталы воспринимают информацию очень структурировано, ищут во всём логику. Таким людям очень хорошо даются точные науки.

Хорошая тренировка мозга будет направлена на развитие недоминирующего канала восприятия. Это полезно не только для мозга, но и для повседневной жизни.

Вы расширите спектр возможностей познания этого мира и заодно увеличите свою эффективность, так как сейчас информация подаётся в абсолютно разных форматах – книги, видеоуроки, марафоны и так далее.

№5. Развивается креативное мышление

Во-первых, когда вы решаете ребусы и задачки (особенно на скорость) — вы ищете нестандартные методы решения задач, которые как раз и становятся ключевым механизмом креативности.

Во-вторых, многие тренировки памяти включают в себя построение красочных визуализаций и образов — тот механизм, который вы просто никогда не задействуете в повседневной жизни.

№6. Учитесь фокусироваться и работать эффективнее

Понимая, как работает наше внимание и тренируя его день ото дня, вы учитесь фокусироваться, работаете эффективнее и тратите меньше времени на задачи — освобождая его для более приятных дел.

Это особенно актуально в наше время для тех, кто работает удалённо и на фрилансе.

Современные соцсети развили так называемое клиповое мышление — восприятие информации маленькими блоками без погружения в суть, из-за которого нам становится сложно удерживать внимание на каком-то большом и глубоком объёме информации.

Исправить это можно с помощью подходящей программы тренировок.

№7. После «зарядки» мозг работает лучше

Упражнения дают нам заряд продуктивности для мозга на весь день: выполняя их с утра, вы «разгоняете» мозг, и он становится более хватким, быстрым, лучше удерживает информацию.

Это полезно, если у вас есть возможность (и навык) сделать эффективную разминку для мозга перед важной встречей или задачей.

№8. Увеличивается скорость запоминания

Улучшая память, вы заодно увеличиваете и скорость запоминания и благодаря этому чувствуете себя более уверенно. Вы знаете, что в случае чего сможете запомнить необходимый номер телефона или рассказать презентацию без помощи шпаргалки. Вы смело полагаетесь на свою память.

Столько полезного, правда? Почему же тогда нас тянет ко всему непознанному и сложному только в детстве?

А взрослый человек, наоборот, считает, что «учёбу» уже прошёл и не хочет «усложнять» себе жизнь вещами, требующими осмысления. Не стремится «включать» мозг в работу.

Оказывается, дело в самом мозге.