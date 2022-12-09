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3 часа назад

Лор рассказала, чем полезна ушная сера

Секрет Фирмы

Ушная сера — важный компонент для здоровья ушей. Она нужна не для того, чтобы прибавить людям забот по части гигиены, а для того, чтобы защитить и увлажнить ушную раковину. Так что её наличие — это, разумеется, вариант нормы. О том, какие чудеса творит сера, «Газете.Ru» рассказала оториноларинголог многопрофильной клиники «БалтМед», МЦ «Проект Здоровье» Александра Найдёнова.

Лор рассказала, чем полезна ушная сера
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам специалиста, количество серы в ушах регулируется естественным путём и часто зависит от возраста человека. Она вырабатывается железами, которые находятся в самом начале слухового прохода.

Так что скапливается секреция только снаружи и глубже проникать не может.

Между тем именно сера защищает наши уши от различных бактерий и грибков. Плюс благодаря липкой консистенции к ней прилипают частички пыли, пыльцы и всякое такое из воздуха.

А ещё сера собирает в себя пушковый волос и старые клетки эпителия. Также она увлажняет раковину, иначе мы бы ощущали сухость и дискомфорт.

Кстати, чистить уши нельзя. Ушной палочкой мы можем поранить кожу слухового прохода, повредить барабанную перепонку или затолкать ушную серу так глубоко, что врач не сможет её извлечь.

ЗОЖ,
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