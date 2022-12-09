Лор рассказала, чем полезна ушная сера

Ушная сера — важный компонент для здоровья ушей. Она нужна не для того, чтобы прибавить людям забот по части гигиены, а для того, чтобы защитить и увлажнить ушную раковину. Так что её наличие — это, разумеется, вариант нормы. О том, какие чудеса творит сера, «Газете.Ru» рассказала оториноларинголог многопрофильной клиники «БалтМед», МЦ «Проект Здоровье» Александра Найдёнова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам специалиста, количество серы в ушах регулируется естественным путём и часто зависит от возраста человека. Она вырабатывается железами, которые находятся в самом начале слухового прохода.

Так что скапливается секреция только снаружи и глубже проникать не может.

Между тем именно сера защищает наши уши от различных бактерий и грибков. Плюс благодаря липкой консистенции к ней прилипают частички пыли, пыльцы и всякое такое из воздуха.

А ещё сера собирает в себя пушковый волос и старые клетки эпителия. Также она увлажняет раковину, иначе мы бы ощущали сухость и дискомфорт.