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2 часа назад

Врачи назвали 5 способов согреться зимой

Секрет Фирмы

Некоторые очень чувствительны к холоду. Им и летом приходится кутаться в пледик, будто на дворе мороз. А уж зимой приходится особенно тяжко: живёшь словно без центрального отопления.

Врачи назвали 5 способов согреться зимой
Фото: unsplashunsplash

Горячий безалкогольный напиток — неплохое решение проблемы, а вот кофе и сигареты сделают только хуже, считают врачи. О других способах согреться зимой «Секрету фирмы» рассказали эндокринолог Наталия Кирдянкина и невролог Глеб Маркелов.

Мёрзнуть сильнее остальных человек может по самым разным причинам. К примеру, сильная чувствительность к холоду появляется из-за болезни Рейно. У больного белеют и немеют пальцы рук и ног.

Такую реакцию может вызвать не только холод, но и сильный стресс. Но в целом сужение кровеносных сосудов — нормальная реакция на холод. Так наш организм пытается сохранить внутреннюю температуру и защитить жизненно важные органы, пояснили врачи.

Как же типичный мерзляк может согреться? Может, это и банально, но начать нужно с тёплой одежды. Зимой многие предпочитают надеть что-нибудь лёгкое, лишь бы выглядеть красиво. Но как раз в период холодов поступаться комфортом нельзя. Врачи советуют запастись качественными шапками, носками, перчатками и тёплыми пальто.

Мёрзнут руки? Наденьте тёплые носки и тапки. Как ни странно, согревая ноги, можно согреть и другие конечности. А уж если ноги сами мёрзнут, утепляться точно стоит.

«Купите грелки для ног, чтобы устранить симптом и причину. Устройство согревает вас и расширяет кровеносные сосуды. Это улучшает приток крови к рукам, ногам и всему телу. Но диабетикам надо быть аккуратными, потому что у них снижена болевая и температурная чувствительность. Важно не обжечься», — пояснил Маркелов.

Согреть тело может массаж и самомассаж. Но только не пейте напитки, содержащие кофеин, в том числе кофе. Иначе сосуды сузятся, и это может усугубить эффект холода, предупредили медики. То же самое касается никотина, поэтому стоит отказаться от курения.

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