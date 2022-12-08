Названы факторы, которые могут спровоцировать конъюнктивит

Конъюнктивит всегда появляется в самый неподходящий момент — нужно идти на какую-то важную встречу или свидание, а глаз воспаляется и краснеет.

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Хирург Павел Григорьев рассказал, что может спровоцировать эту болезнь и кто находится в группе риска. Григорьев рассказал о трёх природах конъюнктивита, а также призвал не лечить его самостоятельно, потому что это чревато осложнениями вплоть до слепоты. Получается, никакого промывания чаем и травами? Плевать в глаз тоже нельзя?!

Во время конъюнктивита у больного может появляться гной, зуд, светобоязнь и сильное чувство жжения. Врач выделил три вида заболевания — вирусный, бактериальный и аллергия.

«Если всему виной бактерии, то к гною присоединяются отеки, покраснение глаз. Если это аллергия, то готовьтесь к сильному зуду, чувству жжения и светобоязни», — рассказал Григорьев.

Что может спровоцировать конъюнктивит? Болезнь может появиться из-за стафилококка, стрептококка, гонококка, пневмококка, а также хламидий и различных грибков, рассказал специалист.