Популярный миф о пользе холода развеял инфекционист

«С теплом в помещениях в Сибири проблем как раз никаких нет. Жор возникает и поддерживается большей частью от имеющихся пищевых привычек, а также меньшей подвижности вне помещений, чем в теплое время года, – говорит собеседник VN.ru. – Поскольку человеку заняться особо нечем, а еда чаще всего в доступе – он и ест. Поэтому чтобы не толстеть, надо «меньше есть и больше двигаться».