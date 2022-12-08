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3 часа назад

Популярный миф о пользе холода развеял инфекционист

VN.ru Все новости Новосибирской области

Морозы продолжают испытывать новосибирцев на прочность. Врачи призывают теплее одеваться и соблюдать все меры профилактики. То, что холод бережет красоту, – это миф, рассказал VN.ru главврач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Популярный миф о пользе холода развеял инфекционист
Фото: VN.ru VN.ru

«Мороз сохраняет продукты питания, которые могут подвергаться заморозке. Расхожая присказка, что мороз сохраняет молодость – это миф. Возник он от того, что раньше люди в серьезные зимы действительно много ели для получения энергии, но много ее и тратили. Соответственно, проблем лишнего веса, нездоровой, пронизанной сосудами кожи они испытывали намного меньше, чем другие», – прокомментировал врач.

Способы сохранить здоровье зимой просты, продолжает собеседник VN.ru.

«Если коротко и правильно – не контактировать с потенциально больными людьми. По возможности избегать скоплений людей, где могут оказаться зараженные. Плановую госпитализацию или семь кругов по медучреждениям для получения срочно нужной путевки на зимний курорт лучше отложить на более спокойный по вирусным инфекциям сезон», – говорит Поздняков.

Если вам предстоит визит в медучреждение или в ТЦ с рождественской распродажей, не гнушайтесь маской, продолжает собеседник VN.ru.

«Есть известные способы укрепить иммунитет и они действительно работают. Сон не менее 7 часов в день, сбалансированное питание и отсутствие стрессов. Понятно, что выполнить все эти рекомендации крайне сложно, но в отношении сна и питания возможности точно есть».

Чтобы не набрать вес за зимние месяцы, побольше двигайтесь, советует врач.

«С теплом в помещениях в Сибири проблем как раз никаких нет. Жор возникает и поддерживается большей частью от имеющихся пищевых привычек, а также меньшей подвижности вне помещений, чем в теплое время года, – говорит собеседник VN.ru. – Поскольку человеку заняться особо нечем, а еда чаще всего в доступе – он и ест. Поэтому чтобы не толстеть, надо «меньше есть и больше двигаться».

ЗОЖ,Андрей Поздняков,
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