Ночной признак, указывающий на повреждение печени

На ранних стадиях неалкогольная жировая болезнь печени может никак не проявляться. Но вот долгосрочные последствия этого заболевания могут быть серьёзными. И важно сразу же обращать внимание на хоть какие-то признаки болезни.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В журнале Nature and Science of Sleep говорится, что один из симптомов нарушения работы печени - это проблемы со сном. Доктор Брайан Лун даже предлагает записывать время, в которое вы просыпаетесь, чтобы понять, не вызывает ли это заболевание печени.

Так, чаще всего люди в период между 1 и 4 часами ночи просыпаются из-за проблем с печенью. Это может быть неалкогольная жировая болезнь печени либо воспаление печени. Именно в этот отрезок времени печень работает активнее всего, чтобы вывести из организма токсины во время сна.

Данные Journal of Thoracic Disease показывают, что с нарушениями сна сталкиваются 60-80 % людей с хроническими заболеваниями печени. И наиболее частыми проблемами со сном являются синдром беспокойных ног, сонливость днём, бессонница, ухудшение качества сна.