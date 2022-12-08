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57 минут назад

Ночной признак, указывающий на повреждение печени

Ferra.ruиещё 1

На ранних стадиях неалкогольная жировая болезнь печени может никак не проявляться. Но вот долгосрочные последствия этого заболевания могут быть серьёзными. И важно сразу же обращать внимание на хоть какие-то признаки болезни.

Ночной признак, указывающий на повреждение печени
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В журнале Nature and Science of Sleep говорится, что один из симптомов нарушения работы печени - это проблемы со сном. Доктор Брайан Лун даже предлагает записывать время, в которое вы просыпаетесь, чтобы понять, не вызывает ли это заболевание печени.

Так, чаще всего люди в период между 1 и 4 часами ночи просыпаются из-за проблем с печенью. Это может быть неалкогольная жировая болезнь печени либо воспаление печени. Именно в этот отрезок времени печень работает активнее всего, чтобы вывести из организма токсины во время сна.

Как определить жировую болезнь печени по талии<br/>

Данные Journal of Thoracic Disease показывают, что с нарушениями сна сталкиваются 60-80 % людей с хроническими заболеваниями печени. И наиболее частыми проблемами со сном являются синдром беспокойных ног, сонливость днём, бессонница, ухудшение качества сна.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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