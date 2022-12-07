Врачи назвали полезные утренние привычки

Врачи рассказали о полезных утренних привычках, которые стоит взять на вооружение.

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Врач-сомнолог Елена Царева посоветовала тщательно подходить к выбору сигнала для будильника.

— Для депрессивных людей подойдет бодрящий сигнал, а для тревожных — спокойный, — пояснила она.

Кандидат психологических наук Алексей Мелехин советует не торопиться вставать с кровати и хвататься за телефон. Стоит немного полежать, восстановиться после сна. Затем стоит сделать небольшую зарядку.

Привести мысли в порядок и настроиться на позитивный лад помогает утренняя медитация. Делать ее надо ежедневно, хотя бы по 10-20 минут.