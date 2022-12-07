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1 час назад

Как питаться при холецистите

Чемпионат.com

Нутрициолог рассказала, кому и когда необходимо включить их в рацион.

Как питаться при холецистите
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ната Гончар, основатель Международного института интегративной нутрициологии: Холестаз — патологическое состояние застоя и сокращения выведения желчи из организма. К такому состоянию приводят разные причины, но основные — неполноценное питание и неправильный образ жизни. Чтобы не доводить организм до болезненного состояния, необходимо заниматься профилактикой застоя желчи

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Полноценное питание, отсутствие вредных привычек, здоровый сон и регулярная физическая активность — основные принципы поддержания здоровья и сил организма. Если пренебрегать одним из принципов, появляются проблемы с работой и состоянием всех органов.

Одна из таких проблем — застой желчи или плохой её отток из-за дискинезии желчевыводящих путей, что провоцирует неприятные симптомы и болезненные состояния:

  • постоянное чувство усталости;
  • белый или жёлтый налёт на языке;
  • неприятный запах изо рта;
  • тягу к сахару;
  • набор лишнего веса в области живота.

Задержка желчи в большинстве клинических случаев провоцирует развитие холецистита и других болезней желчевыводящих путей.

Если вы обнаружили у себя один из симптомов, немедленно обратитесь за консультацией к специалисту.

Какие продукты стимулируют отток желчи

Бороться с застоем желчи нужно начинать с изменений в привычном питании и с нормализации питьевого режима.

Рекомендуется исключить из меню продукты, провоцирующие застой желчи:
  • консервы и маринады;
  • крепкий кофе и чай;
  • алкоголь;
  • газированные напитки;
  • шоколад;
  • острое, солёное, копчёное;
  • редис, редьку, репу, лук, чеснок;
  • щавель и шпинат (они содержат щавелевую кислоту, которая раздражает слизистую оболочку пищеварительного тракта).

Для активизации оттока желчи необходимо добавить в меню животные жиры (яйца, молоко и мясо), так как при отсутствии в течение долгого времени животных жиров в рационе жидкость начинает густеть, желчный пузырь становится «ленивым», работает неактивно.

Эффективные холеретики (увеличивают концентрацию желчных кислот в желчи) и желчегонные продукты

Яичный желток — содержит лецитин, который стимулирует желчеотделение и улучшает текучесть желчи. Эффективно препятствует застою жидкости и образованию камней.

Артишок — помогает преобразовать холестерол в полезные жирные кислоты. Содержит кофеилхинные кислоты, которые снижают уровень «вредного» холестерина (провоцирует образование атеросклеротических бляшeк и способствует преобразованию холестерина в желчные кислоты).

Куркума — благодаря содержанию куркумина активирует синтез ферментов поджелудочной железы и желчного пузыря, восстанавливает отток жидкости и улучшает пищеварение.

Дикий рис — доступный источник сложных углеводов, клетчатки и витаминов группы В, которые необходимы для обменных процессов холестерина и образования желчи.

Шиповник — обладает высоким желчегонным и мочегонным свойством, что позволяет активизировать работу желчного пузыря, помогает бороться с паразитами.

Авокадо — ценный источник полиненасыщенных жирных кислот. Регулярное употребление авокадо стимулирует выброс желчи, нормализует отток. К тому же он снижает уровень «плохого» холестерина, что способствует поддержанию жидкого состояния желчи и препятствует образованию камней в грушевидном органе.

Свёкла — источник вещества бетаина, которое стимулирует образование желчи и её отток, очищает печень, улучшает моторику кишечника.

Важно: если в желчном пузыре нет камней, но диагностировано нарушение оттока — разрешается употреблять желчегонные чаи. Можно заваривать листья одуванчика, кукурузные рыльца, чертополох (корень лопуха), горькие травы и использовать специи: куркуму, расторопшу, имбирь.

Рекомендуется употреблять желчегонный сбор из кукурузных рылец, цветков бессмертника, корня барбариса, плодов шиповника. К таким напиткам также относят сок свёклы, черной редьки, свежей капусты, репы, хрена, виноградный сок.

Их следует принимать три-четыре раза в день за полчаса до еды. До начала употребления любого желчегонного напитка необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы исключить противопоказания.

Чтобы желчный пузырь был здоровым и не привёл к проблемам со здоровьем, придерживайтесь правильного образа жизни, не переедайте, сбалансируйте питание, меньше нервничайте и больше гуляйте на свежем воздухе.

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