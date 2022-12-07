Каких врачей следует посещать регулярно: список

«Для чекапа в первую очередь стоит обратиться к терапевту. Он проведет первичный осмотр, соберет анамнез, на основе возможных жалоб направит к профильному врачу или на анализы», – отметила врач. Если пациента беспокоит конкретная проблема, то стоит посетить профильного специалиста. При хронических заболеваниях необходимо постоянно наблюдаться и отслеживать все изменения в организме. Регулярно следует наблюдаться у офтальмолога, кардиолога и эндокринолога. Женщинам стоит раз в год посещать гинеколога, а мужчинам – уролога, пишут «Известия».



«Важно прислушиваться к своему организму, но при этом не искать симптомы в интернете, так можно найти у себя кучу заболеваний, которых на самом деле нет», – заключила Зяблова.