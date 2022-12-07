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21 минуту назад

Каких врачей следует посещать регулярно: список

РИА "ФедералПресс"

Регулярное наблюдение у врачей увеличивает шансы своевременно обнаружить опасные заболевания. Подробности рассказала заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова.

Каких врачей следует посещать регулярно: список
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Для чекапа в первую очередь стоит обратиться к терапевту. Он проведет первичный осмотр, соберет анамнез, на основе возможных жалоб направит к профильному врачу или на анализы», – отметила врач. Если пациента беспокоит конкретная проблема, то стоит посетить профильного специалиста. При хронических заболеваниях необходимо постоянно наблюдаться и отслеживать все изменения в организме. Регулярно следует наблюдаться у офтальмолога, кардиолога и эндокринолога. Женщинам стоит раз в год посещать гинеколога, а мужчинам – уролога, пишут «Известия».

«Важно прислушиваться к своему организму, но при этом не искать симптомы в интернете, так можно найти у себя кучу заболеваний, которых на самом деле нет», – заключила Зяблова.

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