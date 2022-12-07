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51 минуту назад

Научно доказано: здоровый образ жизни защищает от проблем с кишечником

Ferra.ruиещё 1

В статье, опубликованной в научном журнале Gut, отмечается, что благодаря ведению здорового образа жизни можно предотвратить до 60 % случаев воспалительных заболеваний кишечника. К таким недугам относят язвенный колит и болезнь Крона.

Научно доказано: ЗОЖ защищает от проблем с кишечником
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные в ходе недавнего исследования проанализировали данные людей из Исследования здоровья медсестер (NHS), NHSII и Последующего исследования медицинских работников (HPFS). В них принимали участие более 200 тысяч человек.

За весь период наблюдения (в 1986-2016 и 1991-2017 годы) было обнаружено 346 случаев болезни Крона и 456 случаев язвенного колита.

Оказалось, что чем меньше факторов риска (курение, избыточный вес и пр.) было у людей, тем у них меньше было шансов столкнуться с болезнью Крона или язвенным колитом. Так, участникам с низкими баллами по этому параметру удалось предотвратить 43 % и 44,5 % случаев первого и второго заболевания соответственно.

Похожий эффект присутствовал и при ведении здорового образа жизни. Только значения равнялись 61 % (болезнь Крона) и 42 % (язвенный колит).

Ту же систему оценки эксперты применили к данным ещё трёх крупных исследований. И результаты оказались схожими.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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