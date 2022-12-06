Ванна или душ? Врач определила победителя в вечном споре

Нередко при ремонте или выборе квартиры люди оказываются на настоящем перепутье: полноценная ванна или душевая кабина? У каждого варианта найдутся поклонники. Кажется, что это два независимых лагеря людей с противоположными темпераментами и ценностями в жизни. Однако в этом споре есть победитель — ванна. Эндокринолог Зухра Павлова в своём блоге объяснила почему.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам эксперта, в первую очередь предпочтения людей зависят от времени суток, сезона, наличия свободного времени и личных симпатий.

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Утром всегда логичнее принять душ, потому что быстрее. А вечером после рабочего дня так и тянет окунуться в расслабляющую горячую ванну, да ещё с ароматной пеной. Летом обычно приятнее постоять под прохладными струями, а зимой хочется погреться в тёплой воде.

«Проведя небольшую аналитику среди друзей и знакомых, делаю вывод, что в России побеждает ванна. Её любителей гораздо больше. Возможно, из-за климатических условий. Или быстрый темп жизни вызывает желание замедлиться и порелаксировать в тёплой ванне. Душ явно проигрывает», — резюмировала медик.

К слову, в Японии тоже любят ванну, добавила Павлова. Она рассказала, что учёные из этой страны сравнили два способа купания на 38 подопытных. Они в течение двух недель принимали только ванну, затем две недели — только душ. Результаты показали, что более положительное влияние на физическое и психоэмоциональное состояние человека оказала именно ванна.

В целом и тот и другой способ купания помогает снизить стресс, болевые ощущения, улучшить настроение. Однако по результатам опросов более 80% участников ощутили больший эффект от ванны, чем от душа.

«Основной плюс ванны в её гипертермическом воздействии. Сосуды расширяются, кровоток разгоняется, частота сердечных сокращений увеличивается на 40–50%, поступает больше кислорода. Снижается уровень кортизола, улучшается обмен веществ. С потом выходят токсины и шлаки, организм обновляется», — пояснила эндокринолог.

Но есть и свои минусы. Например, приём ванны сушит кожу больше, чем душ. В тёплой воде раскрываются и глубже очищаются поры, активнее смывается кожный жир. А от этого исчезает защитный слой, что приводит к раздражениям, шелушению. Но проблему можно решить — добавлять в ванну специальные масла, например кокосовое. А после купания стоит обрабатывать кожу лосьоном или кремом.

Ну и ещё один не самый приятный недостаток: с точки зрения гигиены лежать в том, что только что смыл с себя, тоже не очень. В воде есть остатки шампуня, геля и грязь с тела. Хотя всегда можно сначала сполоснуться перед тем, как наполнить ванну.