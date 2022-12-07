Стоматолог рассказал о влиянии стресса на здоровье зубов

Зубы мудрости в большинстве случаев приходится удалять, но если пациенту удалось их сохранить, то они приносят довольно много проблем. Об этом рассказал стоматолог-ортопед Роман Бирюков.

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Эксперт пояснил, что эти зубы расположены далеко, человек не может почистить их тщательно ни щеткой, ни нитью. Поэтому на них постоянно скапливается налет, возникает кариес, пульпит.

— Лечение каналов и изготовление коронки для таких труднодоступных мест — это сущая пытка для стоматолога, — добавил он в комменатрии Life.ru.

Кроме того, зубы мудрости могут навредить височно-нижнечелюстному суставу в целом, особенно если они прорезались частично или с наклоном.