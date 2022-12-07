Стоматолог рассказал о влиянии стресса на здоровье зубов

Зубы мудрости в большинстве случаев приходится удалять, но если пациенту удалось их сохранить, то они приносят довольно много проблем. Об этом рассказал стоматолог-ортопед Роман Бирюков.
Эксперт пояснил, что эти зубы расположены далеко, человек не может почистить их тщательно ни щеткой, ни нитью. Поэтому на них постоянно скапливается налет, возникает кариес, пульпит.
— Лечение каналов и изготовление коронки для таких труднодоступных мест — это сущая пытка для стоматолога, — добавил он в комменатрии Life.ru.
Кроме того, зубы мудрости могут навредить височно-нижнечелюстному суставу в целом, особенно если они прорезались частично или с наклоном.
До этого стоматоло Олег Куров рекомендовал отказаться от употребления цукатов, сухофруктов и кислых фруктов для сохранения здоровья зубов. Они содержат рафинированный сахар и фруктовые кислоты, разрушающие эмаль, передает ФАН.