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3 часа назад

Стоматолог пояснил, стоит ли сохранять зубы мудрости

Вечерняя Москваиещё 4

Зубы мудрости в большинстве случаев приходится удалять, но если пациенту удалось их сохранить, то они приносят довольно много проблем. Об этом рассказал стоматолог-ортопед Роман Бирюков.

Стоматолог рассказал о влиянии стресса на здоровье зубов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт пояснил, что эти зубы расположены далеко, человек не может почистить их тщательно ни щеткой, ни нитью. Поэтому на них постоянно скапливается налет, возникает кариес, пульпит.

— Лечение каналов и изготовление коронки для таких труднодоступных мест — это сущая пытка для стоматолога, — добавил он в комменатрии Life.ru.

Кроме того, зубы мудрости могут навредить височно-нижнечелюстному суставу в целом, особенно если они прорезались частично или с наклоном.

До этого стоматоло Олег Куров рекомендовал отказаться от употребления цукатов, сухофруктов и кислых фруктов для сохранения здоровья зубов. Они содержат рафинированный сахар и фруктовые кислоты, разрушающие эмаль, передает ФАН.

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