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56 минут назад

В каких случаях нужно проверять давление

Ferra.ruиещё 2

Врач-кардиолог, терапевт Елена Быстрова рассказала, каким категориям людей нужно обязательно и регулярно проверять артериальное давление.

В каких случаях нужно проверять давление
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В эти категории ходят прежде всего курильщики, те, кто работает по ночам, трудоголики, которые не могут контролировать режим труда и отдыха. Не менее важно контролировать давление и молодым людям.

Для молодых людей это важно потому, что артериальная гипертензия может развиваться достаточно рано, и чем раньше её обнаружат, тем легче можно сдерживать заболевание.

Также врач предупредила, что давление может внезапно расти из-за патологии сосудов почек, кроме того, на это влияют и психосоматических факторы.

При этом кардиолог рассказала, что механический тонометр даёт более точные данные, а показания электронного нужно перепроверять трижды подряд и записывать среднее значение.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

ЗОЖ,Елена Быстрова,
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