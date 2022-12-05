Россиянам рассказали, как реже болеть

В декабре россияне традиционно находятся в режиме суеты — кто-то разбирается с документами, кто-то отмывает квартиру перед Новым годом, кто-то подыскивает подарки для родных. В этот период как никогда не хочется свалиться с простудой. А ведь те, кто и так часто болеет, в холода особенно в зоне риска. О том, как поддержать свой организм и простужаться реже, рассказал терапевт Марат Фаррахов.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам специалиста, если вы болеете несколько раз в год без осложнений и последствий — это нормально. С вами всё в порядке. Но кое-что можно предпринять, чтобы укрепить и поддержать иммунитет.

Эксперт посоветовал реже контактировать с заболевшими. В метро от чихающих никуда не скрыться, а вот от кашляющего коллеги вполне можно и отодвинуться. Не стоит забывать и о прививках. Вакцины помогают снизить риск заражения респираторными инфекциями и не заболеть отитом или бронхитом. Они особенно полезны людям с хроническими проблемами.

Ещё один работающий способ — надо бросить курить. Так вы снизите риск рака и заодно хроническое воспаление на всех уровнях дыхательных путей, которое возникает после сигарет. Курение ослабляет слизистую — она становится лёгкой добычей для инфекции.

Также питаться нужно часто и вкусно — звучит банально, но это работает. Никаких диет и дефицита калорий, иначе иммунитет ослабнет. Поели? Не забудьте отдохнуть и расслабиться. Здоровье может подводить из-за постоянного стресса. Отдохнули? Пора и о спорте вспомнить. Регулярные физические нагрузки помогут реже простужаться — доказано.

Кроме того, врач посоветовал не игнорировать хронические болезни и вовремя показываться врачам. Также не стоит забывать о витаминной поддержке — в помощь цинк, железо и витамин D.