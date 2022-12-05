Невролог рассказал об опасности кофе при упадке сил

Чашечка бодрящего кофе, чтобы восстановить силы — кто из нас не пользуется этим старым как мир лайфхаком. Но врачи как всегда против: по их словам, компенсировать упадок сил большим количеством кофе и других стимулирующих напитков — крайне вредно. Подробнее об этом рассказал врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин. Он отметил, что кофеин хоть и тонизирует, но при этом мощно расходует резервы организма.

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По словам специалиста, кофеин истощает запас аденозинтрифосфорной кислоты, которая важна для обмена энергии и веществ в организме. Врач отметил, что ресурсы организма вовсе не безграничны и если постоянно их расходовать, то иммунитет слабеет, а системы и органы функционируют всё хуже и хуже.

«Кофе негативно влияет и на сердечно-сосудистую систему, ускоряя сердцебиение, а за счёт мочегонного эффекта повышается вязкость крови. Эти факторы, в свою очередь, повышают давление», — рассказал Мацокин «Газете.Ru».

Также он добавил, что люди реагируют на кофе по-разному.