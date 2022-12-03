Гериатры выяснили, что мешает пожилым заниматься спортом

Ученые из Атлантического университета Флориды выявили пять ключевых факторов, связанных с физической активностью среди пожилых людей: возраст, уровень образования, социальная активность, боль и депрессия. Результаты исследования опубликованы в журнале Geriatrics.

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В исследовании приняли участие 698 человек различного этнического происхождения в возрасте от 59 до 96 лет. Участники, которые сообщали о более низкой физической активности, как правило, были старше, меньше лет потратили на образование и сообщали о более низкой социальной активности. У них также были более высокие уровни депрессии и тревожности. Кроме того, они чаще страдали от хронической боли и имели более высокий индекс массы тела, чем подвижные люди.

Исследователи обнаружили, что боль была связана с меньшей физической активностью. При этом неясно, знают ли пожилые люди, что малоподвижный образ жизни может способствовать и/или усугублять некоторые виды боли, а физическая активность может помочь уменьшить боль, или же одного этого знания достаточно, чтобы мотивировать их стать более активными.

Авторы подчеркнули, что все обнаруженные ими факторы (кроме возраста) хотя бы частично поддаются модификации на индивидуальном, групповом и общественном уровнях.