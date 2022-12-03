Три неочевидные причины, чтобы отказаться от курения

Хорошо известно, что употребление табачных изделий негативно влияет на цвет зубов и свежесть дыхания. Однако, это далеко не полный перечень негативных воздействий табака на полость рта. Стоматолог Александр Гайдуков назвал три веские причины бросить курить.

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Меньшая восприимчивость к кариесу

Курение создает благоприятную среду для образования налета и зубного камня на зубах. Бактерии, содержащиеся в зубном налете, переносят вредные кислоты, которые нарушают прочность эмали, что приводит к кариесу. Поэтому рекомендуется отказаться от курения, чтобы предотвратить развитие кариеса.

Сохранение вкусовых рецепторов

С годами чувство вкуса курильщика притупляется и пища становится менее приятной и менее удовлетворяющей. Это происходит из-за химических веществ, содержащихся в табачном дыме, которые делают рецепторы тоньше. Сами рецепторы никуда не исчезают, но их чувствительность снижается. К сожалению, исправить такое повреждение невозможно. Поэтому чем раньше вы бросите курить, тем лучше сохраните свои вкусовые рецепторы и способность наслаждаться любимыми блюдами.

Снижается риск развития пародонтоза