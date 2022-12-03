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1 час назад

Три неочевидные причины, чтобы отказаться от курения

FBM.ru

Хорошо известно, что употребление табачных изделий негативно влияет на цвет зубов и свежесть дыхания. Однако, это далеко не полный перечень негативных воздействий табака на полость рта. Стоматолог Александр Гайдуков назвал три веские причины бросить курить.

Три неочевидные причины, чтобы отказаться от курения
Фото: FBM.ruFBM.ru

Меньшая восприимчивость к кариесу

Курение создает благоприятную среду для образования налета и зубного камня на зубах. Бактерии, содержащиеся в зубном налете, переносят вредные кислоты, которые нарушают прочность эмали, что приводит к кариесу. Поэтому рекомендуется отказаться от курения, чтобы предотвратить развитие кариеса.

Сохранение вкусовых рецепторов

С годами чувство вкуса курильщика притупляется и пища становится менее приятной и менее удовлетворяющей. Это происходит из-за химических веществ, содержащихся в табачном дыме, которые делают рецепторы тоньше. Сами рецепторы никуда не исчезают, но их чувствительность снижается. К сожалению, исправить такое повреждение невозможно. Поэтому чем раньше вы бросите курить, тем лучше сохраните свои вкусовые рецепторы и способность наслаждаться любимыми блюдами.

Снижается риск развития пародонтоза

И одна из самых важных причин для немедленного отказа от курения- это повышенный риск развития заболеваний десен. Продукты горения табака ослабляют иммунную систему человека и позволяют бактериям размножаться в полости рта. Бактерии стимулируют воспаление десен-гингивит. Это ранняя стадия пародонтоза. Прогрессирующий гингивит перерастает в пародонтит, который не только серьезно влияет на здоровье полости рта, но и может привести к потере зубов, респираторным заболеваниям, болезням сердце и т.д.

ЗОЖ,Александр Гайдуков,
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