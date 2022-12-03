Всё бесит. Россиянам рассказали, чем опасны магнитные бури

Магнитные бури не очень хорошо сказываются на здоровье. Они, конечно, не так страшны, как ретроградный меркурий, но бед от них всё равно немало. Хуже всего от этих бурь приходится людям с хроническими, сердечно-сосудистыми и психическими заболеваниями. А ещё метеозависимым. На них вообще любая перемена погоды влияет. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что именно происходит с людьми во время магнитных бурь.

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Во время магнитных бурь у человека могут начаться головные боли, скачки давления и резкие перемены настроения. А люди пожилого возраста и метеозависимые могут почувствовать изменения в своем состоянии.

«В период магнитных бурь особенно внимательно к своему здоровью нужно отнестись людям с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. Не стоит забывать принимать необходимые лекарственные препараты, а также нельзя переутомляться. В эти дни могут возникнуть головные боли, резкие перемены настроения и другие непонятные симптомы», — объяснил эксперт.