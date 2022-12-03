Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
2 часа назад

Россиянам рассказали, чем опасны магнитные бури

Секрет Фирмыиещё 1

Магнитные бури не очень хорошо сказываются на здоровье. Они, конечно, не так страшны, как ретроградный меркурий, но бед от них всё равно немало. Хуже всего от этих бурь приходится людям с хроническими, сердечно-сосудистыми и психическими заболеваниями. А ещё метеозависимым. На них вообще любая перемена погоды влияет. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что именно происходит с людьми во время магнитных бурь.

Всё бесит. Россиянам рассказали, чем опасны магнитные бури
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Во время магнитных бурь у человека могут начаться головные боли, скачки давления и резкие перемены настроения. А люди пожилого возраста и метеозависимые могут почувствовать изменения в своем состоянии.

«В период магнитных бурь особенно внимательно к своему здоровью нужно отнестись людям с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. Не стоит забывать принимать необходимые лекарственные препараты, а также нельзя переутомляться. В эти дни могут возникнуть головные боли, резкие перемены настроения и другие непонятные симптомы», — объяснил эксперт.

Метеозависимые люди вообще должны избегать стресса, больше гулять на свежем воздухе и соблюдать режим сна. «Любые погодные и атмосферные явления могут пошатнуть физические состояние метеозависимых людей. Однако если человек будет больше внимания уделять отдыху, прогулкам и избегать стрессовых ситуаций, то влияние магнитных бурь на его здоровье будет сведено к минимуму», — сказала терапевт.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители