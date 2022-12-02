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1 час назад

Стоматолог напомнил о вреде курения для здоровья зубов

Слово и Дело

Курение негативно сказывается на состоянии ротовой полости. Содержащиеся в сигаретах никотин и смола приводят к потемнению зубной эмали и неприятному запаху изо рта, напомнил врач-стоматолог Александр Гайдуков.

Стоматолог напомнил о вреде курения для здоровья зубов
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Одной из главных причин отказа от курения является повышенная подверженность кариесу. Из-за сигаретного дыма во рту создается среда, способствующая размножению болезнетворных бактерий. В итоге на зубах начинают образовываться налет и камни, что приводит к разрушению зубной эмали, пишет Общественная служба новостей.

Еще курение притупляет работу вкусовых рецепторов. Опасности подвергаются и десна, поскольку эта вредная привычка повышает риск развития пародонтоза.

ЗОЖ,Александр Гайдуков,
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