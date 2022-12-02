Стоматолог напомнил о вреде курения для здоровья зубов

Курение негативно сказывается на состоянии ротовой полости. Содержащиеся в сигаретах никотин и смола приводят к потемнению зубной эмали и неприятному запаху изо рта, напомнил врач-стоматолог Александр Гайдуков .

Одной из главных причин отказа от курения является повышенная подверженность кариесу. Из-за сигаретного дыма во рту создается среда, способствующая размножению болезнетворных бактерий. В итоге на зубах начинают образовываться налет и камни, что приводит к разрушению зубной эмали, пишет Общественная служба новостей.