Врачи предупредили об опасности ушной серы

Скопление серы в ушах способно привести к развитию инфекций, потере слуха и другим осложнениям, предупреждают британские врачи. Об опасности ушной серы и самостоятельного избавления от нее рассказала в беседе с The Sun представительница Королевского национального института глухих Кристал Рольф.

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По словам Рольф, недавно процедуру промывания ушей от серы исключили из перечня бесплатных медицинских услуг в Великобритании.

«Многие люди из-за ушной серы рискуют навсегда потерять слух», — предостерегла она, добавив, что скопление серы способно приводить к боли в ушах, опасно развитием инфекций, социальной изоляцией и депрессией.

Рольф привела результаты исследования, показавшего, что из старавшихся самостоятельно избавиться от серы людей только 20 процентов респондентов справились с этой задачей. При этом 10 процентов людей заявили, что после самостоятельной процедуры состояние здоровья ухудшилось, в частности, они нанесли себе травмы, потребовавшие медицинского вмешательства. Те, кто не смог избавиться от серной пробки, были вынуждены отказаться от нормального общения вне дома, выяснили врачи.