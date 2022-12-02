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55 минут назад

Как избежать стремительной простуды в мороз

Парламентская газета

В морозные дни нужно учитывать теплопотерю, и, заходя в магазин, торговый центр, спускаясь в метро даже на короткое время, снимать с себя уличную одежду, чтобы при выходе на улицу не простудиться. Такой совет дал врач общей практики Алексей Белов.

Как избежать стремительной простуды в мороз
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Специалист также предупредил об опасности надетой не по сезону обуви. С наступлением зимы стоит носить обувь с толстой подошвой, чтобы не застудить ноги. Как только они замерзают, подчеркнул Белов, «холодная кровь» идет по всему телу, что может привести к простуде.

Еще одна опасность — влажные или недосушенные феном волосы. Даже если требуется дойти до рядом припаркованного автомобиля, следует хорошо просушить волосы и тепло одеться, сказал врач, которого цитируют «Невские новости».

Также россиянам посоветовали контролировать процесс дыхания.

«Дышать морозным воздухом нужно только через нос. Так воздух быстро нагревается и увлажняется, поступая в организм уже нормальной температуры. При дыхании ртом воздух не успевает согреться и обжигает морозом носоглотку», — подытожил Белов.

ЗОЖ,Алексей Белов,
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