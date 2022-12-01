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1 час назад

Врач объяснил, почему нельзя есть, уткнувшись в телефон

Letidor.ru

Если вести не совсем активный образ жизни, то после 30 лет можно столкнуться с проблемой лишнего веса. В юном возрасте фигура «прощает» неправильные пищевые привычки и отсутствие спорта, поскольку активно работает обмен веществ. После 30 стоит более ответственно относиться к рациону и образу жизни, например, не стоит есть, уткнувшись в телефон.

Врач объяснил, почему нельзя есть, уткнувшись в телефон
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», почему не стоит есть с телефоном в руках. По мнению специалиста, это обязательно приведет к тому, что человек съест больше, чем необходимо.

Если человек большую часть времени проводите в квартире, то это также может стать причиной набора веса. Дома постоянно хочется перекусить и посидеть на диване, в итоге организм получает значительно больше калорий, чем тратит.

Ранее «Летидор» писал о том, что хирург объяснил, в каком случае проблемы с лишним весом не решит спорт.

ЗОЖ,Сергей Агапкин,
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