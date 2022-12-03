Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+13° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

Нагрузки после болезни: когда заниматься спортом

Inoprosportиещё 1

Тренированные люди восстанавливаются быстрее. На прошлой неделе у меня был шанс убедиться в этом лично. Впервые за 15 лет я подхватила ротавирус, а вместе с ним обезвоживание и слабость, настолько сильную, что даже пройтись по квартире — уже одышка.

Нагрузки после болезни: когда заниматься спортом
Фото: InoprosportInoprosport

На третий день начала делать лайт-упражнения из серии «подвигаться». Занималась 5 минут и ложилась обратно. На пятый день меня отпустило почти, на седьмой — уже окончательно.

Что говорят ученые?

Время восстановления после болезни зависит от физической подготовки. А если быть точнее, то от объема мышечной массы. Люди, у которых этой самой массы не хватает, сложнее приходят в себя после операций, чаще сталкиваются с послеоперационными осложнениями, болезнью Альцгеймера и другими болячками.

С движением во время и после болезни похожая история. У тех, кто не лежит плашмя до полного выздоровления, а хотя бы минимально двигается, болезнь проходит легче и с меньшими последствиями.

Когда можно начинать заниматься?

Всё зависит от того, какая у вас болезнь и на какой стадии. Пока есть температура и явная слабость, лежать полезно. Но даже в этом случае можно совершать какие-то минимальные перемещения в кровати.

Когда температуры нет, и вы уже мало-мальски ходите по квартире, можно начинать двигаться. Например, делать элементарную гимнастику на 5–7 минут, чтобы «растормошить» суставы и позволить жидкостям в теле равномернее течь между тканями.

Если у вас легочное заболевание, ориентируйтесь на свое состояние: как реагирует тело на движения, насколько хватает дыхания. В целом, начинать двигаться стоит как можно раньше. Пусть даже это будут какие-то элементарные упражнения вроде наклонов, поворотов корпуса или дыхательной гимнастики.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители