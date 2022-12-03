Нагрузки после болезни: когда заниматься спортом

Тренированные люди восстанавливаются быстрее. На прошлой неделе у меня был шанс убедиться в этом лично. Впервые за 15 лет я подхватила ротавирус, а вместе с ним обезвоживание и слабость, настолько сильную, что даже пройтись по квартире — уже одышка.

Фото: Inoprosport Inoprosport

На третий день начала делать лайт-упражнения из серии «подвигаться». Занималась 5 минут и ложилась обратно. На пятый день меня отпустило почти, на седьмой — уже окончательно.

Что говорят ученые?

Время восстановления после болезни зависит от физической подготовки. А если быть точнее, то от объема мышечной массы. Люди, у которых этой самой массы не хватает, сложнее приходят в себя после операций, чаще сталкиваются с послеоперационными осложнениями, болезнью Альцгеймера и другими болячками.

С движением во время и после болезни похожая история. У тех, кто не лежит плашмя до полного выздоровления, а хотя бы минимально двигается, болезнь проходит легче и с меньшими последствиями.

Когда можно начинать заниматься?

Всё зависит от того, какая у вас болезнь и на какой стадии. Пока есть температура и явная слабость, лежать полезно. Но даже в этом случае можно совершать какие-то минимальные перемещения в кровати.

Когда температуры нет, и вы уже мало-мальски ходите по квартире, можно начинать двигаться. Например, делать элементарную гимнастику на 5–7 минут, чтобы «растормошить» суставы и позволить жидкостям в теле равномернее течь между тканями.