Диетолог объяснила, почему опасно отказываться от глютена

Некоторые люди решают начать питаться правильно и тут же переходят на безглютеновую диету. Оно и понятно, ведь сейчас в рекламе продуктов частенько хвастают отсутствием глютена. Вот зожники и узнали, что всё это время у них был страшный враг, и теперь они будут ему яростно противостоять. Но действительно ли так опасен этот белок? На самом деле только для 1% людей, говорят врачи. Всем остальным от него отказываться опасно. В интернете можно найти кучу статей и материалов о том, как отказаться от продуктов с глютеном и перейти на безглютеновую диету. Часто рассказывают о невероятной пользе от такого питания для кишечника. Да и вообще, почитаешь и можно делать вывод: все наши беды — от глютена. Но не так страшен чёрт, как его малюют. По сути, глютен — это просто растительный белок, содержащийся в пшенице. По-другому его ещё называют клейковиной. При нагревании она образует эластичную сеть, которая задерживает пузырька газа. Это свойство глютена широко используют в хлебопечении, потому что оно позволяет делать хлебобулочные изделия подходящей формы и констистенции. Диетолог DocMed Мария Герасимова подчеркнула, что навредить глютен может тем, кто страдает целиакией. Это редкое заболевание, которое встречается только у 1% людей. Для них клейковина крайне опасна, потому что вызывает воспаление в кишечнике. Ещё большая редкость — это аллергия на пшеницу. Этим страдают только 0,4% людей. Конечно, им тоже нельзя потреблять продукты с глютеном. Есть ещё люди с непереносимостью глютена. У них бываюn те же симптомы, что и у больных целиакией, просто лабораторно заболевание не подтверждается. Всем же остальным от глютена отказываться не нужно. Это даже опасно, подчеркнула диетолог. Исследования показывают, что у сидящих на безглютеновой диете увеличивается риск заработать сахарный диабет второго типа, а также сердечно-сосудистые заболевания. Как отметила Герасимова, зачастую люди отказываются от еды с клейковиной только ради похудения. Но это крайне сомнительный путь к избавлению от лишних кило. Ранее врач-генетик Ирина Колесникова рассказала , как эффективно похудеть. Мучить себя для этого не надо, считает медик.