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51 минуту назад

Хирург рассказал, как оказать первую помощь при растяжении

Слово и Делоиещё 1

Зимой люди гораздо чаще получают различные травмы, поскальзываясь на льду. Как помочь человеку при растяжении, рассказал хирург Сергей Белых.

Хирург рассказал, как оказать первую помощь при растяжении
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Главными симптомами растяжения являются сильная боль и припухлость в области сустава. По словам врача, в отличие от вывихов и переломов, эта травма не лишает конечность подвижности.

«В первую очередь наложите давящую повязку, но не переусердствуйте, иначе нарушится кровоток или сухожилия с суставом получат дополнительные повреждения. Кроме того, слишком тугой бинт усугубляет внутреннее кровоизлияние, которое иногда развивается при растяжении», — объяснил Белых в беседе с NEWS.ru.

После наложения повязки, поврежденной конечности необходимо обеспечить покой на несколько дней. Также хирург настоятельно рекомендует обратиться к врачу.

ЗОЖ,Сергей Белых,
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