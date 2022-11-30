Хирург рассказал, как оказать первую помощь при растяжении

«В первую очередь наложите давящую повязку, но не переусердствуйте, иначе нарушится кровоток или сухожилия с суставом получат дополнительные повреждения. Кроме того, слишком тугой бинт усугубляет внутреннее кровоизлияние, которое иногда развивается при растяжении», — объяснил Белых в беседе с NEWS.ru.