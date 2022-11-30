Хирург рассказал, как оказать первую помощь при растяжении

Зимой люди гораздо чаще получают различные травмы, поскальзываясь на льду. Как помочь человеку при растяжении, рассказал хирург Сергей Белых.
Главными симптомами растяжения являются сильная боль и припухлость в области сустава. По словам врача, в отличие от вывихов и переломов, эта травма не лишает конечность подвижности.
«В первую очередь наложите давящую повязку, но не переусердствуйте, иначе нарушится кровоток или сухожилия с суставом получат дополнительные повреждения. Кроме того, слишком тугой бинт усугубляет внутреннее кровоизлияние, которое иногда развивается при растяжении», — объяснил Белых в беседе с NEWS.ru.
После наложения повязки, поврежденной конечности необходимо обеспечить покой на несколько дней. Также хирург настоятельно рекомендует обратиться к врачу.