Зачем ежегодно необходимо сдавать общий анализ крови

Ежегодно необходимо сдавать кровь на общий анализ, который является «паспортом» здоровья человека. Об этом заявила в интервью Pravda.Ru семейный доктор клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко. Также, по ее словам, важно следить за сахаром в крови. Уровень глюкозы позволяет установить, есть ли у человека нарушение углеводного обмена либо сахарный диабет, добавила специалист.
«Естественно, нужно оценивать уровень так называемого плохого холестерина и сдавать липидограмму», — отметила Романенко.
Также она рекомендовала регулярно сдавать индивидуальные анализы, в зависимости от наследственности и хронических заболеваний. Кроме того, Романенко советует после 30 лет в обязательном порядке проходить ежегодный профилактический осмотр.
Ранее врач-генетик Ирина Колесникова рассказала, что генетический тест поможет узнать, склонен ли человек к болезням сердца и сосудов. По ее словам, комплексные ДНК-исследования позволяют анализировать множество генетических вариантов, связанных с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. В их числе инфаркт, инсульт, гипертония и т.д.