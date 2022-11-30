Зачем ежегодно необходимо сдавать общий анализ крови

Ежегодно необходимо сдавать кровь на общий анализ, который является «паспортом» здоровья человека. Об этом заявила в интервью Pravda.Ru семейный доктор клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко. Также, по ее словам, важно следить за сахаром в крови. Уровень глюкозы позволяет установить, есть ли у человека нарушение углеводного обмена либо сахарный диабет, добавила специалист.

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«Естественно, нужно оценивать уровень так называемого плохого холестерина и сдавать липидограмму», — отметила Романенко.

Также она рекомендовала регулярно сдавать индивидуальные анализы, в зависимости от наследственности и хронических заболеваний. Кроме того, Романенко советует после 30 лет в обязательном порядке проходить ежегодный профилактический осмотр.