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3 часа назад

Врач развеял миф об авитаминозе

Lenta.ruиещё 2

Врач-иммунолог и педиатр, один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус развеял распространенный миф об авитаминозе. Особенности этого состояния он раскрыл в видео, опубликованном в его Telegam-канале.

Врач развеял миф об авитаминозе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вопреки популярному мнению, авитаминоз, как указал специалист, почти никогда не является сезонным состоянием. По словам Продеуса, значительная нехватка витаминов обусловлена пищевыми привычками.

«Не будет авитаминоза при разнообразном полноценном питании, в которое входят и овощи, и фрукты, и рыба, и мясо, и птица, и орехи, и злаковые», — заверил врач.

При этом всегда считалось, что большее количество витаминов человек получает с овощами и фруктами, добавил он. Продеус также заявил, что в прошлом сезонность в этих продуктах действительно присутствовала.

«Но современная жизнь приучила нас к хорошему. У нас почти в любой сезон есть зелень, овощи и фрукты в наших магазинах на территории всей страны», — сказал медик.

ЗОЖ,Андрей Продеус,Первый канал,
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