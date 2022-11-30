Врач развеял миф об авитаминозе

Врач-иммунолог и педиатр, один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус развеял распространенный миф об авитаминозе. Особенности этого состояния он раскрыл в видео, опубликованном в его Telegam-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Вопреки популярному мнению, авитаминоз, как указал специалист, почти никогда не является сезонным состоянием. По словам Продеуса, значительная нехватка витаминов обусловлена пищевыми привычками.

«Не будет авитаминоза при разнообразном полноценном питании, в которое входят и овощи, и фрукты, и рыба, и мясо, и птица, и орехи, и злаковые», — заверил врач.

При этом всегда считалось, что большее количество витаминов человек получает с овощами и фруктами, добавил он. Продеус также заявил, что в прошлом сезонность в этих продуктах действительно присутствовала.